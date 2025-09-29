Herida una mujer al caer a una tumba del cementerio de Navahermosa (Toledo): así ha sido el rescate de los bomberos
La víctima ha sido trasladada en ambulancia hasta el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.
Más información: Así ha sido el rescate de una mujer que cayó a una tumba en un cementerio de Toledo
Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo han tenido que rescatar a una mujer de 46 años que cayó al interior de una fosa en el cementerio de Navahermosa (Toledo).
Tal y como han informado en redes sociales, los bomberos tuvieron que inmovilizar a la mujer sobre un tablero espinal para extraerla de la tumba.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.55 horas de la mañana de este domingo.
Tras ser atendida en el lugar por un médico de Urgencias, una ambulancia ha trasladado a la víctima hasta el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.
Hasta el cementerio también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.