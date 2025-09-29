Herida una mujer al caer a una tumba del cementerio de Navahermosa (Toledo): así ha sido el rescate de los bomberos

Los bomberos del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamentos de Toledo han tenido que rescatar a una mujer de 46 años que cayó al interior de una fosa en el cementerio de Navahermosa (Toledo).

Tal y como han informado en redes sociales, los bomberos tuvieron que inmovilizar a la mujer sobre un tablero espinal para extraerla de la tumba.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 12.55 horas de la mañana de este domingo.

Tras ser atendida en el lugar por un médico de Urgencias, una ambulancia ha trasladado a la víctima hasta el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Hasta el cementerio también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.