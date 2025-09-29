Detenido un hombre como presunto autor de un incendio en la ribera del Tajo en Talavera de la Reina

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a un hombre como presunto autor de un delito de incendio, después de provocar un fuego que afectó a una amplia zona de pasto y matorral en la ribera del río Tajo.

Fue el pasado 14 de septiembre cuando diversos feriantes y vigilantes de seguridad dieron la voz de alarma porque se estaba produciendo un incendio que afectó a una zona de pasto y matorral de unos 25 metros de longitud y 8 de anchura.

El fuego fue sofocado gracias a la rápida intervención de los efectivos de bomberos, evitando que las llamas se propagaran por una zona de mayor vegetación y pudieran poner en riesgo los vehículos y caravanas del lugar.

Tras la intervención de los bomberos, los agentes comprobaron que había sido retirada una valla metálica. Esta estaba puesta a modo de "escalera" para facilitar el acceso a la zona de la ribera del río, justo donde se había producido el incendio.

Después, los vigilantes de seguridad alertaron a la Policía de la presencia de un individuo que se encontraba quemando varias tablas de madera apiladas en dicho lugar.

Detención

Tras sofocar el conato del nuevo incendio, los agentes procedieron a la detención de esta persona, que ha sido puesta a disposición judicial como presunto autor de un delito de incendio.

"La actuación conjunta de la Policía Nacional, bomberos y seguridad privada permitió controlar la situación con rapidez, evitando que el fuego se extendiera por la ribera del río y causara daños de mayor gravedad", ha sentenciado.