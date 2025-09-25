Detenida en Alcázar de San Juan una falsa vidente que ha estafado 70.000 euros a una mujer prometiéndole una curación milagrosa

La Policía Nacional ha detenido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) a una supuesta vidente acusada de estafar más de 70.000 euros a una mujer en situación de vulnerabilidad.

Esta persona a la que convenció de que padecía cáncer de pecho y útero y a la que prometió una falsa curación a cambio de costosos tratamientos milagrosos.

La víctima, que atravesaba una delicada situación personal y familiar, contactó con la estafadora a través de internet en busca de consuelo.

La supuesta sanadora aprovechó ese momento de debilidad para ganarse su confianza y hacerle creer que padecía graves enfermedades. Bajo esa excusa, le exigió pagar numerosas sesiones de "sanación" que ascendieron a decenas de miles de euros.

Coacciones

Según la investigación, la detenida llegó incluso a coaccionar a la víctima para que continuara entregándole dinero, advirtiéndole de que, en caso de negarse, tanto ella como sus familiares sufrirían graves consecuencias.

El miedo generado llevó a la mujer a solicitar múltiples préstamos para poder hacer frente a los pagos que se le exigían.

Fraude extendido

La Policía Nacional ha advertido de que este tipo de estafas, conocidas como el timo de falsa vidente o del santero, son cada vez más sofisticadas.

Los timadores emplean técnicas de ingeniería social para captar a personas en situaciones de depresión o vulnerabilidad, ganarse su confianza y convencerlas de pagar elevadas sumas por supuestas soluciones milagrosas.

En muchos casos, los estafadores se publicitan en internet y redes sociales, llegando a crear páginas web o anuncios que simulan servicios de ayuda espiritual.

Una vez que consuman la estafa, no es raro que recurran además a coacciones, amenazas o delitos contra la intimidad para mantener sometidas a sus víctimas.

La detenida en Alcázar de San Juan ya contaba con denuncias previas por hechos similares. La investigación sigue abierta para determinar si existen más personas afectadas.