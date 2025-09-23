Detienen a un cura de Toledo por estar en posesión de cocaína rosa en Torremolinos

Fue arrestado junto a otros tres hombres con una cantidad importante de esta droga que excedía al consumo.

La Policía Nacional ha detenido en Torremolinos (Málaga) a Carlos Loriente, sacerdote toledano que en su día ocupó el cargo de formador en el Seminario San Ildefonso de Toledo, por estar en posesión de cocaína rosa.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el arrestado, que estaba acompañado de otros tres hombres, llevaba más cantidad de droga de la que se podía considerar para uso propio, por lo que los agentes de la policía nacional fueron hasta la vivienda turística que el sacerdote tenía alquilada en la localidad malagueña.

En ese piso hallaron aún más droga, por lo que fue arrestado como presunto autor de un delito contra la salud pública y pasará este martes a disposición judicial en el juzgado número 5 de Torremolinos.

Este medio ha podido confirmar de fuentes eclesiásticas que en el momento de la detención, Loriente se identificó como rector del seminario toledano, cargo que ni ostenta ni nunca ha ostentado.

