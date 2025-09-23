El Arzobispado de Toledo pide perdón por el canónigo detenido con cocaína rosa: "Está apartado de su oficio"

El Arzobispado de Toledo ha pedido "perdón al Pueblo de Dios por los daños morales" que puedan "ocasionar los presuntos delitos" de Carlos Loriente, canónigo de la Catedral de Toledo y director del Instituto Teológico 'San Ildefonso', arrestado en posesión de una cantidad importante de cocaína rosa en Torremolinos (Málaga).

Tras conocerse esta noticia, publicada por EL ESPAÑOL, el Arzobispado toledano ha emitido un comunicado en el que sin citar el nombre de Loriente confirma la "detención de un sacerdote de la Archidiócesis", "lamenta profundamente los hechos" que han provocado el arresto y "reprueba cualquier conducta delictiva que presuntamente hubiera podido cometer".

De igual modo, confirman que han abierto una investigación y han "apartado cautelarmente" a Loriente del "ministerio y de su oficio".

La Iglesia toledana aprovecha la ocasión para expresar su "plena confianza en la justicia" y apunta su "disposición a colaborar" pese a considerar que "la responsabilidad de los hechos corresponde al ámbito personal del detenido".

Señalamiento erróneo al rector

El único nombre propio que aparece en el comunicado es el de Álvaro García Paniagua, rector del seminario San Ildefonso y que en un principio fue señalado como el detenido. Y es que según ha podido saber este medio de fuentes policiales, en el momento del arresto, Loriente aseguró a los agentes que era rector de la institución generando así la confusión de identidades.

Como les ha contado EL ESPAÑOL, el sacerdote fue parado durante un control policial rutinario en un coche alquilado junto a otros tres hombres de nacionalidades argentina y venezolana.

En el registro, le fue intervenida una decena de papelinas con diferentes tipos de droga, entre ellas cocaína rosa, una sustancia estupefaciente conocida también como 'tusi' que se elabora con MDMA junto a otros componentes químicos.

Como la droga aprehendida superaba la cantidad que puede considerarse como consumo propio, los policías se dirigieron hasta la vivienda turística que había alquilado en el municipio malagueño. Allí le decomisaron una bolsa con droga, una báscula de precisión y también le encontraron diversos juguetes sexuales.

Está previsto que el detenido pase este martes a diposición del juzgado número 5 del municipio malagueño.