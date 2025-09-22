Tres vecinos de Albacete, detenidos por estafar casi 11.000 euros a personas en situación vulnerable

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. Guardia Civil

La Guardia Civil de Aýna ha detenido a tres vecinos de Albacete, dos mujeres de 38 y 40 años y un hombre de 46, como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental y usurpación de estado civil.

Los arrestados se habrían aprovechado de la especial vulnerabilidad de dos vecinos de una pedanía de la zona, causándoles un perjuicio económico que asciende a casi 11.000 euros.

La investigación comenzó después de que las víctimas denunciaran la compra de varios artículos cuyo importe alcanzaba los 7.480 euros en un caso y los 3.580 en otro.

Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que los detenidos se presentaban en los domicilios de estas personas con la intención de ofrecerles productos que podían resultarles de utilidad, como electrodomésticos o dispositivos electrónicos.

Modo de actuación

Tras ganarse su confianza, obtenían sus datos personales y copias de sus documentos de identidad, además de solicitarles sus teléfonos móviles con la excusa de realizar llamadas porque los suyos se habían quedado sin batería.

De este modo, formalizaban contratos de compra y financiación en los que, junto a los artículos solicitados, aparecían otros productos que no habían sido requeridos ni entregados.

Los tres implicados actuaban de forma coordinada y se amparaban en una empresa con la que simulaban un aparente beneficio económico, incrementando las facturas con compras no solicitadas y obteniendo beneficios ilícitos por la venta de artículos a terceras personas.

Las diligencias instruidas por la Guardia Civil, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Hellín, en funciones de guardia, que ha asumido las actuaciones.

Delito tipo

La Guardia Civil recuerda que este tipo de delitos afectan especialmente a las personas mayores y a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Dentro del Plan Mayor de Seguridad se desarrollan charlas informativas en centros de día, residencias y otros espacios para prevenir robos, estafas y fraudes vinculados tanto al entorno físico como al uso de nuevas tecnologías.