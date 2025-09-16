La Guardia Civil detiene a cuatro personas por el robo de la campana del siglo XVI en un pueblo de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investigado a una quinta por la implicación en el robo de la campana histórica de la Ermita de San Blas, en Cebolla (Toledo).

Los hechos se produjeron en diciembre de 2023, cuando los autores aprovecharon el aislamiento del templo y la oscuridad de la noche para sustraer la pieza, datada de 1806.

El robo ocasionó además graves daños en las puertas originarias de la ermita, un edificio del siglo XVI catalogado como bien de interés patrimonial por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.Se trata de la última edificación en pie del antiguo pueblo de La Mañosa, desaparecido a finales del siglo XIX.

Tras una investigación iniciada inmediatamente después de los hechos, los agentes han logrado identificar a los responsables, quienes trasladaron la campana hasta una chatarrería en Talavera de la Reina para su venta.

Venta

También se localizó al presunto receptador, aunque hasta la fecha no ha sido posible recuperar la pieza, que podría haber sido fundida poco después del robo, lo que dificulta su localización.

La operación, denominada Sebaste Vindicta, se desarrolló entre el 26 de agosto y el 3 de septiembre de este año, con el apoyo del Cuerpo Nacional de Policía de Talavera de la Reina y la Policía Local de Cebolla.

La actuación ha culminado con la detención de cuatro hombres y la investigación de un quinto como presuntos autores de los delitos de robo con fuerza, receptación y delito contra el patrimonio histórico.

Con esta intervención, la Guardia Civil reafirma su compromiso en la protección del patrimonio cultural y en la persecución de delitos que atentan contra bienes de especial valor histórico y social.