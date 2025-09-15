Nuevo incendio en Castilla-La Mancha: las llamas dejan una enorme columna de humo en Puertollano (Ciudad Real)

Durante la mañana de este lunes se ha originado un incendio en Puertollano (Ciudad Real). Siete medios aéreos, 15 terrestres y 30 efectivos están trabajando en la extinción de las llamas, según ha avanzado Blanca Fernández, delegada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real.

En el vídeo compartido en redes sociales por el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, se observa cómo el fuego afecta a una zona montañosa a las afueras de la ciudad. Por el momento no se tienen más detalles al respecto.

Este incendio llega en una jornada donde el Índice de Propagación Potencial de Incendios Forestales es muy alto en zonas de Ciudad Real y Toledo y alto en puntos de Albacete y Cuenca.

