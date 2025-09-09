Muere un hombre de 78 años al caer del tejado de una nave en una finca agrícola de un pueblo de Toledo

Un hombre de 78 años ha fallecido este martes al caer desde una altura de cuatro metros en una finca agrícola de Minas de Santa Quiteria, pedanía del municipio toledano de Sevilleja de la Jara.

Este suceso ha tenido lugar a las 11:15 horas cuando el fallecido se encontraba en el tejado de una nave, ha informado el servicio de urgencias y emergencias 112 a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM.

Hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico de urgencias del centro de salud de Sevilleja de la Jara que en un primer momento ha solicitado la movilización de un helicóptero medicalizado.

Sin embargo, al no surtir efecto las maniobras de reanimación, el medio aéreo ha abortado su viaje y los servicios médicos han certificado el fallecimiento.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil para investigar las circunstancias en las que se ha producido este suceso.