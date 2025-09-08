Cuatro detenidos por propinar una brutal paliza a un joven de 25 años durante la feria de Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a cuatro varones por su presunta participación en una violenta agresión ocurrida durante la pasada feria de la capital, celebrada del 14 al 22 de agosto en honor a la Virgen del Prado.

La víctima, un joven de 25 años, sufrió graves lesiones tras recibir una paliza en la carpa principal del recinto ferial y tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Según ha informado el cuerpo policial, los agresores propinaron a la víctima múltiples golpes que le ocasionaron fracturas en el maxilar y las costillas, además de una herida incisa en la mejilla.

"La pericia de los investigadores ha permitido la identificación de todos los implicados pese a la inexistencia de grabaciones de los hechos y la dificultad añadida de contar únicamente con el testimonio de la víctima y de un testigo", han explicado desde la Policía Nacional.

Los cuatro detenidos están acusados de un delito de lesiones graves y fueron localizados tras una compleja investigación iniciada la misma madrugada de la agresión, cuando los responsables huyeron a la llegada de los agentes.

Balance

La Policía Nacional, además, ha hecho balance de las pasadas fiestas con más de una decena de intervenciones asistenciales y humanitarias, además de numerosos controles en el recinto ferial, zonas de tránsito y espacios de ocio.

Durante las celebraciones se produjeron varias detenciones: cinco por reclamaciones judiciales, dos por delitos de lesiones y otras actuaciones administrativas por tenencia de drogas o armas en la vía pública.

La presencia policial resultó clave para evitar hurtos, robos y reyertas, aunque en una de ellas dos agentes resultaron heridos al reducir a un varón que, presuntamente bajo los efectos de drogas, estaba agrediendo a varias personas en el recinto ferial.

Dispositivo reforzado

Estas operaciones se enmarcan en el amplio dispositivo desplegado por la Policía Nacional durante las fiestas patronales de la Virgen del Prado, destinado a garantizar la seguridad de las miles de personas que cada año acuden a la capital.

El plan incluyó medidas de refuerzo frente al Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, así como actuaciones específicas contra el tráfico y consumo de drogas en zonas de ocio.

El operativo se centró en el recinto ferial y en las zonas de mayor aglomeración, especialmente durante las procesiones del 15 y 22 de agosto. En él participaron efectivos del Grupo Operativo de Respuesta, unidades "Z" de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, agentes de Información, Extranjería, Policía Judicial de paisano y un equipo de la Unidad de Prevención y Reacción desplazado desde Albacete.