Un toro siembra el pánico en la plaza de toros de Yuncos (Toledo) al cornear a un joven durante un encierro

Un joven ha resultado herido por asta de toro durante el encierro taurino de este viernes en el municipio toledano de Yuncos, donde del 5 al 14 de septiembre se celebran las fiestas en honor a la Virgen del Consuelo.

Los hechos han ocurrido en la plaza de toros, como se puede observar en el vídeo compartido en redes por el canal 'Vive los Encierros'. Las imágenes muestran cómo uno de los jóvenes que había participado en el encierro se tropieza con una cuerda atada al animal, quedando un pie atrapado sin poder escapar del mismo.

El toro ha propinado varias embestidas a la víctima, levantándolo con sus astas y generando una situación de pánico generalizado. La ayuda del resto de corredores ha sido clave para que el animal dejase al varón.

Según ha informado ABC Toledo, el herido ha sido trasladado hasta el Hospital Universitario de Toledo, donde los médicos han confirmado una cornada de siete centímetros en la pierna.

Tras pasar toda la noche en observación, este sábado ha recibido el alta y ya se encuentra recuperándose en su domicilio.