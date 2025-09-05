Sexta muerte por accidente laboral en Albacete en un mes: fallece el monitor que cayó de una tirolina en Letur

Sindicalistas de UGT y CCOO se han concentrado este viernes ante la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete (Feda) para protestar por la sexta muerte por accidente laboral registrada en la provincia en un mes. Se trata del monitor de 20 años que el pasado 23 de agosto se precipitaba en altura desde una tirolina en un camping de Letur (Albacete).

Como les informaba EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, el joven cayó al vacío al romperse la cuerda de la tirolina y sufrió politraumatismos que obligaron a su evacuación inmediata en helicóptero medicalizado al Hospital Universitario de Albacete, donde ha fallecido.

El secretario general de UGT Albacete, Francisco Javier González, ha reparado en la "gravedad de esta situación" que afecta a los trabajadoras y trabajadores de la provincia y ha pedido a los empresarios que "se sienten de una vez por todas para poner en marcha medidas eficaces que frenen la siniestralidad laboral".

Los dos sindicatos, en un comunicado conjunto, han avanzado la petición lanzada a la patronal para sentarse "a hablar de la seguridad y la salud de los trabajadores y trabajadoras de la provincia".

En este sentido, también han valorado positivamente la creación del Instituto de Seguridad y Salud Laboral avanzado hace unos días por el Gobierno regional, pero han reconocido que "esa no es la solución a corto plazo del problema que está sufriendo la provincia".



Responsabilidad de la patronal

Por su parte, el secretario general de CCOO Albacete, Paco Gómez, ha señalado que “en la reunión de la Comisión Permanente de Seguridad y Salud en el Trabajo quedaron claras varias cosas y una de ellas es que el centro de responsabilidad en los accidentes de trabajo es de los empresarios y las empresarias”.



Según el sindicalista, de las actuaciones realizadas, en 138 ha habido requerimiento y 59 actas de infracción con un montante de 100.000 euros.



De esa misma estadística, ha destacado que de las 18 actuaciones inspectoras que se hicieron sobre el recurso preventivo, que es la persona con conocimientos técnicos en materia preventiva que tiene que encontrarse en el momento que se estén realizando actividades que tengan un especial riesgo, como por ejemplo trabajos en altura, hubo 14 requerimientos y 6 actas de infracción con 100.000 euros.