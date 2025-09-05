Interceptan a un conductor con 310 kilos de hachís por una carretera de Villarrobledo

La Guardia Civil ha intervenido un cargamento de 310 kilos de hachís durante un dispositivo puesto en marcha en la autovía A-43 en el término municipal de Villarrobledo (Albacete).

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete han detenido en el transcurso de la operación al único ocupante y conductor del vehículo, un vecino de La Línea de la Concepción (Cádiz) de 32 años al que se le acusa de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas, según ha apuntado el Instituto Armado en nota de prensa.

La detención se produjo cuando los agentes encargados del control, encaminado a controlar la circulación de personas y vehículos sospechosos de traficar con drogas y cometer delitos contra el patrimonio, observaron la maniobra que realizaba el conductor de un turismo que intentó eludir el operativo policial. No obstante y gracias a la rápida actuación de los agentes, no logró su propósito.

Una vez identificado, comenzó la inspección del vehículo que dio como resultado el hallazgo de siete fardos cuyo contenido era una sustancia de color marrón que el narcotest confirmó que era hachís.

La droga, distribuida en paquetes de 100 gramos, arrojó un peso total de 310 kilos. Además, en el registro fueron aprehendidos 1.270 euros y dos teléfonos móviles.

620.000 dosis

Con esta actuación, la Guardia Civil calcula que ha impedido la salida al mercado negro de 620.000 dosis de droga.

Esta operación se enmarca dentro del Plan 'Telos', de ámbito nacional, un plan que da respuesta a la lucha contra el tráfico de hachís procedente de Marruecos, origen en este caso de estupefaciente y cuyo destino final supuestamente era la costa levantina.

Tanto el detenido como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de la localidad albaceteña de Villarrobledo, en funciones de guardia. El vehículo en el que viajaba el detenido y donde fue descubierta la droga ha quedado a disposición de la autoridad judicial que entiende del caso.