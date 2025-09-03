Tres detenidos al ser pillados estafando a una mujer de Talavera de la Reina mediante el 'timo de la estampita'

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a dos hombres y una mujer que formaban parte de un grupo de estafadores, mientras intentaban llevar a cabo el "timo de la estampita".

Los agentes comprobaron que las tres personas mantenían una actitud sospechosa en las proximidades de una entidad bancaria, por lo que procedieron a identificar a los individuos.

Asimismo, lograron localizar a la víctima, una mujer que se encontraba en el banco tratando de sacar 10.000 euros para los estafadores, a quienes ya les había entregado algo de dinero y joyas.

Además de la detención, la Policía intervino el material que utilizaban para perfeccionar el engaño, joyas, dinero en efectivo y un localizador GPS con el que controlaban los movimientos de la víctima.

Plan Comercio Seguro

Esta actuación se ha enmarcado en el dispositivo de verano del Plan Comercio Seguro llevado a cabo por la Policía Nacional en Talavera. Una campaña de prevención de la delincuencia que ha reforzado el patrullaje en zonas especialmente sensibles con agentes uniformados y de paisano.

Asimismo, el 26 de agosto, los agentes recibieron una alerta de robo en una joyería, deteniendo al ladrón de forma inmediata.

Por último, el 5 de agosto se detuvo a un hombre de 62 años después de acceder a una farmacia e intimidar a la empleada con un arma simulada para sustraer la recaudación de la caja registradora.