Trasladan en UVI a un hombre de 60 años tras chocar con su coche contra la fachada de una tienda en Ciudad Real

Un hombre de 60 años ha resultado herido y ha sido trasladado en UVI tras colisionar con un turismo contra la fachada de una tienda en la avenida Valdepeñas de Ciudad Real.

El accidente se ha producido a las 12:00 horas de este martes en la citada calle de la capital ciudadrealeña.

Los bomberos han tenido que excarcelar al conductor, que posteriormente ha sido trasladado al Hospital General de Ciudad Real. Hasta el lugar también se han trasladado efectivos de la Policía Local.