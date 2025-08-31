Un conductor en sentido contrario provoca un accidente con un muerto y dos heridos en la A-5 en Toledo

Un conductor que circulaba en sentido contrario ha provocado un grave accidente en la autovía A-5, dentro del término municipal de Santa Olalla (Toledo), que se ha saldado con un joven de 20 años muerto y dos más heridos, uno de ellos el causante del siniestro.

El conductor que ha provocado el accidente, ha dado positivo en la prueba de alcoholemia y la Guardia Civil está a la espera de los resultados del test de drogas, según han confirmado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM fuentes de la Delegación del Gobierno. Por ello, los agentes están a la espera de que se curse su alta hospitalaria para ser detenido.

Por su parte, el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha detallado que el suceso ha tenido lugar a las 23:36 horas a la altura del kilómetro 86 de la vía en sentido Extremadura y en la colisión se han visto afectados cinco vehículos y una motocicleta.

Cuando los servicios de emergencia han llegado al lugar, solo han podido confirmar el fallecimiento de un hombre de 20 años, el conductor de la motocicleta. También ha sido precisa la intervención de los bomberos del parque de Santa Olalla para realizar labores de desencarcelación.

Los dos heridos son un varón de 59 años, que ha sido trasladado por una UVI móvil al Hospital Universitario de Toledo y el causante del accidente, de 40 años y con heridas menos graves, que ha sido evacuado en ambulancia de soporte vital básico (SVB) al Hospital Virgen del Prado de Talavera de la Reina.

De igual modo, los servicios de emergencia también han tenido que atender in situ a los familiares del fallecido.

La autovía ha estado cortada hasta las 2:30 horas en sentido Extremadura. Durante este tiempo, el tráfico ha sido desviado por la vía de servicio.

El dispositivo sanitario ha constado de dos UVIs, dos ambulancias de soporte vital básico y un equipo médico de urgencias. A ellos hay que unir a bomberos, agentes de la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras.