Una mujer muere y otra resulta herida al sufrir un accidente de tráfico en un pueblo de Toledo
Los hechos han ocurrido este sábado en la carretera TO-3059, a su paso por el término municipal de Turleque.
Una mujer de 67 años ha fallecido este sábado tras salirse de la vía el turismo en el que viajaba por la carretera TO-3059, a su paso por el término municipal de Turleque (Toledo).
El servicio de atención de urgencias de Castilla-La Mancha ha recibido un aviso a las 13:58 horas informando de que dos mujeres habían quedado atrapadas en el vehículo a consecuencia del accidente de tráfico.
Los bomberos de Villacañas han acudido al lugar y han tenido que desencarcelar a las dos ocupantes.
Una de ellas ha fallecido allí mismo y la otra, también de 67 años, ha resultado herida. Por ello, ha sido trasladada en UVI al Hospital Universitario de Toledo.
Hasta la zona se han desplazado, además de los bomberos y la UVI, la Guardia Civil, un helicóptero medicalizado, un equipo médico de urgencias y una ambulancia de soporte vital básico.