Dos muertos y un herido al salirse de la carretera el coche en el que viajaban por un pueblo de Cuenca

Imagen de archivo de los bomberos de la Diputación de Cuenca.

Grave accidente en la localidad conquense de Fuentes. Dos personas han fallecido y una tercera ha resultado herida de gravedad al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaban.

Fuentes del servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha confirmado a EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM que el suceso ha tenido lugar en torno a las 11:00 horas a la altura del punto kilométrico 453 de la N-420.

Como consecuencia del siniestro, hay dos fallecidos y un herido de gravedad que han quedado atrapados en el interior del habitáculo, por lo que han tenido que ser movilizados bomberos del parque de Cuenca para proceder a su excarcelación.

En el lugar también se encuentran trabajando dos equipos médicos del Sescam, un helicóptero medicalizado y una UVI móvil, además de agentes de la Guardia Civil y trabajadores de mantenimiento de carreteras.

