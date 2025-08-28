Detenido un joven ebrio por amenazar y vejar a sanitarios en el servicio de Urgencias de Ciudad Real

Un joven de 24 ha sido detenido en la madrugada de este jueves tras protagonizar un episodio violento en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Ciudad Real.

Según han informado fuentes policiales a EFE, el arrestado profirió amenazas graves y vejaciones contra una médica que lo atendía, así como contra otros sanitarios que acudieron en su ayuda, además de agredir físicamente al personal de seguridad.

Los hechos ocurrieron en torno a la 1:45 horas, cuando el joven, en estado etílico, acudió a Urgencias con lesiones leves en las manos tras una pelea.

El personal de seguridad privada trató de contener la situación, aunque finalmente fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, que procedió a su detención.

Cuarta agresión en agosto

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha condenado los hechos, mostrando su apoyo a los profesionales afectados y recordando que se trata de la cuarta agresión registrada en la provincia durante el mes de agosto.

La organización sindical ya se concentró el pasado día 12 de agosto ante la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real para reclamar medidas que frenen este tipo de episodios.

"Detrás de estas agresiones se esconde una enorme pérdida de valores", lamenta CSIF, que recuerda que los sanitarios son "un pilar fundamental que hay que cuidar".

Situación insostenible

El sindicato denuncia además que la saturación que sufre el servicio de Urgencias agrava la tensión: solo en la jornada de ayer se atendió a más de 300 pacientes, superando el millar de asistencias entre lunes, martes y miércoles.

La falta de profesionales en todas las categorías, advierten, está empujando al límite a los trabajadores en activo, sometidos a una presión asistencial "insostenible" que, según CSIF, contribuye a generar un caldo para incidentes como el vivido en la madrugada en el hospital ciudadrealeño.