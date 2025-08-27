Alerta por calima y aire contaminado en Toledo, Talavera de la Reina e Illescas: estas son las recomendaciones

La presencia de polvo sahariano -calima- ha vuelto a poner a Toledo, Talavera de la Reina e Illescas en alerta por aire contaminado ante la proliferación de partículas PM 10.

Desde el servicio de urgencias y emergencias 112 de Castilla-La Mancha avisan que este capítulo de contaminación tiene una duración estimada de 12 horas.

Por ello, recomiendan a los ciudadanos de estos municipios limitar los esfuerzos físicos prolongados al aire libre, sobre todo en los grupos de población con más riesgo como personas con enfermedades pulmonares y cardiovasculares, recién nacidos, niños, ancianos y personas físicamente activas.

De igual modo, recomiendan limitar el tiempo de ventilación de las viviendas hasta que este fenómeno remita y consultar el nivel de contaminación antes de realizar cualquier esfuerzo físico en el exterior.

Alerta por partículas PM 10

La Red de Control y Vigilancia de la Calidad del Aire de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha activado el umbral de alerta por la superación de 80 µg/m³ de media durante 24 horas de estas partículas.

A las 08:00 horas de hoy se ha producido la superación del nivel de información de partículas PM10, por la intrusión de masas de aire sahariano, en: #Albacete, #Cuenca y #LosYébenes. Se prevé que la duración media de este episodio sea de, aproximadamente, 12 horas. #112clm — 112 Castilla-La Mancha (@112clm) August 27, 2025

Las partículas PM 10 son contaminantes dispersos en la atmósfera que cuentan con un diámetro que varía entre 2,5 y 10 µm (1 micrómetro corresponde a la milésima parte de 1 milímetro) y que según la clasificación del Ministerio para la Transición Ecológica suelen estar compuestas por polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen.