Vandalismo en Yeles: una mujer con problemas psiquiátricos entra en una iglesia y destroza varias imágenes religiosas

Una mujer africana de 40 años ha protagonizado un acto vandálico al entrar este domingo en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Yeles (Toledo) y destrozar varias imágenes religiosas.

Según ha informado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se recibió a las 12.37 horas, cuando la mujer intentaba huir por el camino del cementerio.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, que lograron detener a la presunta autora de destrozos.

Tal y como ha informado el programa 'Fiesta' de Telecinco, los hechos tuvieron lugar entre las misas de las 11.30 y las 13 horas, cuando la mujer -con problemas psiquiátricos- accedió a la parroquia y tiró al suelo algunas imágenes como el Niño de los Remedios y la Virgen de la Soledad.

Por las redes sociales circula un vídeo del estado de la iglesia tras el episodio. En las imágenes se puede observar a una mujer de avanzada edad siendo atendida por medios sanitarios. Se trata de la encargada de limpiar la iglesia, que sufrió un ataque de ansiedad al presenciar lo ocurrido.

Destrozos en la iglesia de Yeles (Toledo). Foto: redes sociales.

"No está bien psicológicamente"

La alcaldesa de Yeles, María José Ruiz, ha confirmado al programa que la autora de los hechos se llama Tristana y "no está bien psicológicamente". "No se está tomando la medicación y esto podía ocurrir", ha asegurado.

"Se ha vivido una situación muy mala en el pueblo. Tristana venía dando indicios de que esto podía pasar. Tras ser detenida ha sido ingresada en el hospital", ha afirmado la regidora.

Por último, ha indicado que los Servicios Sociales "no actúan hasta que no sucede alguna desgracia".