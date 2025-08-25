Aparece con vida un espeleólogo desaparecido en la cueva de los Chorros del Río Mundo en Albacete

Un espeleólogo de 44 años ha aparecido con vida y por su propio pie, de madrugada, tras perderse en la cueva de los Chorros del Río Mundo en Riópar (Albacete). Los equipos de emergencias se encontraban buscando al varón, desaparecido en el interior durante horas.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso se había dado sobre las 19.59 horas, cuando se perdió el contacto con el hombre.

El operativo de búsqueda estaba compuesto por agentes de la Guardia Civil, bomberos de Molinicos y equipos de Rescate en Altura de la Diputación de Albacete.