Cinco actores del parque temático Puy du Fou de Toledo heridos al volcar un coche de atrezo

Cinco actores del parque temático Puy du Fou de Toledo han resultado heridos tras sufrir un accidente durante uno de sus espectáculos.

Se trata de cuatro mujeres, dos de 26, una de 27 y otra de 36, y un hombre de 32 años, que han sido trasladados en ambulancia hasta el hospital de la capital, donde han sido hospitalizados.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 23.48 horas de la noche de este sábado, al volcar un coche de atrezo y caer los actores al suelo.

Hasta el lugar se han desplazado también agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Toledo.