Los vecinos de un céntrico barrio de Cuenca explotan tras el incendio de un edificio en ruinas: "Exigimos medidas"

El edificio abandonado del Paseo San Antonio de Cuenca ha sido escenario este viernes de un nuevo incendio. El suceso ha hecho saltar las alarmas de los vecinos del barrio de Casablanca, que piden una solución definitiva a la situación de este inmueble.

A través de un comunicado, la Asociación de Vecinos de Casablanca ha denunciado que el edificio lleva más de 15 años en estado de abandono y deterioro. "Esta propiedad ha sido escenario de múltiples incidentes, generando gran preocupación entre los vecinos por su impacto negativo en la seguridad, en la estética y en la calidad de vida de la zona", ha expresado.

El incendio de este viernes es el tercero que sufre el edificio y "los propietarios parecen no haber tomado medidas efectivas para abordar la situación, ni tampoco las autoridades competentes".

A la situación de peligro se suma el hecho de que el inmueble está ocupado por gente sin recursos, "un grave riesgo porque se trata de una casa semiderruida con múltiples conatos de incendios y que hasta ahora no ha tenido pérdidas personales que lamentar".

"Medidas urgentes"

"La sensación de inseguridad entre los vecinos y viandantes es cada vez más preocupante. Son muchos los que exigen que se tomen medidas urgentes y efectivas para abordar esta problemática de una vez por todas", ha afirmado.

Entre las acciones que se solicitan está "la intervención de las autoridades locales para que exijan a los propietarios la rehabilitación y puesta en valor de la propiedad o la expropiación de la misma".

Además, piden mejorar la seguridad con actuaciones como el tapiado de puertas y ventanas para prevenir actividades delictivas y garantizar la tranquilidad de los vecinos. Por último, solicitan un diálogo con la comunidad "para encontrar soluciones que beneficien a todos los implicados y mejoren la calidad de vida en el barrio".