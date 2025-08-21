Investigan a un conductor por ir drogado en el accidente donde murió un joven de 20 años en Ciudad Real

Investigan por ir drogado al responsable de un accidente en el que murió un joven de 20 años en Ciudad Real

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 23 años como presunto autor de un delito de homicidio por imprudencia grave en siniestro vial y otro de conducción bajo la influencia de drogas en el accidente que el pasado 22 julio costó la vida a otro joven de 20 años en Piedrabuena (Ciudad Real).

Como les informó en su día EL ESPAÑOL-EL DIGITAL CLM, este siniestro tenía lugar a la 1:43 horas de la madrugada a la altura del punto kilométrico 80 de la CM-403.

El único vehículo implicado, con los dos afectados en el interior, se salió de la vía por el margen izquierdo, chocó contra la infraestructura de la vía y finalmente volcó en forma de tonel.

El conductor resultó herido y tuvo que ser evacuado en helicóptero al aeropuerto de Ciudad Real, mientras que su acompañante falleció en el acto.

Ya fuera de peligro, la Guardia Civil realizó las preceptivas pruebas de detección de drogas que arrojaron resultado positivo a THC (tetrahidrocannabinol), principio activo del cannabis.

Ante estos resultados, los agentes han procedido a la investigación del conductor. Estas diligencias han sido remitidas al decanato de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Ciudad Real.