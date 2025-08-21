Una colilla lanzada desde un coche, posible causa del gran incendio de Méntrida que calcinó 3.000 hectáreas

La asociación Nofumadores.org ha apuntado a las colillas mal apagadas o arrojadas desde los vehículos como posibles responsables de los incendios que están sucediendo en España durante este verano. El colectivo asegura que es la causa de más de 4.000 hectáreas calcinadas en el país, en fuegos como el de Méntrida (Toledo).

"Mientras no se prohíba fumar en vehículos, parques nacionales y zonas forestales, seguiremos poniéndonos en peligro. La ley protege a los desaprensivos fumadores que tiran colillas sin pensar en los daños que tiene ese gesto", ha expresado la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández.

En el caso de Méntrida, las llamas arrasaron más de 3.000 hectáreas y "la investigación apunta a una colilla lanzada desde un coche como origen del fuego".

"Confiar en la responsabilidad individual de los fumadores ha sido un error mayúsculo. Por eso, es imprescindible que en los coches no exista la posibilidad de encender un cigarro. Cada colilla lanzada desde un coche en nuestras carreteras es una cerilla encendida contra nuestros bosques. No hablamos de accidentes inevitables, sino de actos negligentes que provocan la pérdida de vidas humanas y tragedias ambientales, además de multimillonarios costes de extinción, repoblación de bosques y reconstrucción de poblaciones", ha denunciado.

Incendio de Méntrida

El incendio de Méntrida ha sido uno de los grandes fuegos del verano en Castilla-La Mancha. Después de dos días de actividad, las llamas arrasaron en torno a 3.100 hectáreas de terreno, de la que prácticamente la mitad -en torno a 1.500- se encontraban dentro del término municipal de Villamanta (Madrid).

En las labores de extinción participaron seis medios aéreos, tres terrestres y 30 personas del Plan Infocam, así como cuatro helicópteros y once dotaciones terrestres de extinción de la Comunidad de Madrid.