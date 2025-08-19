Cuatro heridos, dos de ellos graves, en un aparatoso accidente entre dos turismos en una carretera de Toledo

Un aparatoso choque entre dos vehículos en Corral de Almaguer (Toledo) en la madrugada de este martes ha dejado cuatro heridos, dos de ellos de carácter grave. En el accidente ha sido necesaria la actuación de los bomberos para desencarcelar a dos de los afectados.

Este suceso ocurría sobre las 2:44 horas de la madrugada a la altura del kilómetro 105 de la N-301, dentro del término municipal de Corral de Almaguer.

La peor parte se la llevaron dos hombres de 37 y 80 años, con heridas graves. Ambos fueron trasladados en sendas UVIs móviles hasta el Hospital Universitario de Toledo y el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), respectivamente.

Los otros dos afectados, con lesiones graves o de diversa consideración, son otro varón de 37 años y una mujer de 52 años, evacuados en ambulancia al Hospital Mancha Centro.

En el dispositivo, además de los servicios sanitarios encargados de las evacuaciones y los efectivos del parque de bomberos de Villacañas que procedieron a la liberación de los heridos, también han participado un médico de urgencias y efectivos de la Guardia Civil.