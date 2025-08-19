Detienen a una conductora que se dio a la fuga y agredió a la Policía en Talavera de la Reina

La Policía Nacional de Talavera de la Reina ha detenido a una mujer de 40 años por darse a la fuga al volante de un vehículo durante un control policial y agredir a los agentes cuando fue finalmente interceptada.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de agosto, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa cuando los agentes procedieron a dar el alto a un vehículo que "parecía realizar maniobras huidizas y de evasión del control de seguridad".

Una vez detenido el vehículo, la conductora fue dirigida a la zona de registro para acreditar su identidad, momento que aprovechó para emprender su huida.

En ese momento comenzó una persecución en la que intervinieron varios vehículos policiales y que fue especialmente "dificultosa" por la gran afluencia de tráfico en la ciudad.

"La conductora provocó diversas situaciones de riesgo por la velocidad de su conducción y giros violentos con los que llegó a embestir a los agentes, obligando a apartarse a peatones de la vía para evitar ser atropellados, implicando todo ello peligro para la vida y la integridad física de las personas que hacían uso de la vía pública", explican desde la policía.

Finalmente, la conductora fue interceptada y cuando los agentes se acercaron, comenzó a propinar puñetazos desde el vehículo bloqueando la apertura de la puerta, por lo que tuvo que ser inmovilizada, procediendo a su detención.

A consecuencia de estos hechos, los agentes de Policía Nacional tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios.

Al hacer las comprobaciones pertinentes los policías pudieron constatar que la mujer tenía el carné de conducir caducado y el vehículo carecía de ITV.

Desde la Policía recuerdan que un delito contra la seguridad del tráfico de estas características puede conllevar una pena de prisión que oscila entre los seis meses y los dos años.