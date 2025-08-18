Cinco detenidos en Albacete por explotar sexualmente a mujeres y extorsionar a clientes con amenazas

La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada presuntamente a la explotación sexual de mujeres y a la extorsión de clientes en un operativo que se ha saldado con nueve detenidos: cinco en la provincia de Albacete, tres en Alicante y uno en Valencia.

Según ha informado el cuerpo policial, el grupo operaba desde un piso prostíbulo en Alicante, donde varias mujeres de origen latinoamericano eran obligadas a ejercer la prostitución. Además, el inmueble funcionaba como punto de venta de drogas.

La investigación se inició a mediados de 2024 tras varias denuncias anónimas recibidas en el Servicio de Atención a la Víctima de la Trata, que alertaban de la situación de las mujeres.

Durante las pesquisas, los agentes constataron que la red criminal también extorsionaba a los clientes que contactaban con las mujeres a través de anuncios en internet.

Extorsiones

Las víctimas eran amenazadas con desvelar su consumo de prostitución a familiares o allegados si no pagaban cantidades que iban desde los 300 hasta los 3.000 euros.

En algunos casos, las intimidaciones incluían amenazas de agresión física o incluso de muerte, tanto hacia los clientes como hacia sus familias.

Cabecillas familiares

El operativo culminó con la entrada y registro de un inmueble en Albacete, donde residían los principales dirigentes de la red: dos hermanos y su madre.

Aunque no participaban directamente en las actividades ilícitas, recibían los beneficios económicos de la trama.

Detención Albacete

Para dificultar la labor policial, los acusados utilizaban líneas telefónicas contratadas con documentación obtenida fraudulentamente, que daban de baja inmediatamente tras los contactos delictivos.