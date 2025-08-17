Tres heridos en una pelea multitudinaria de madrugada durante las fiestas de Alcaudete de la Jara (Toledo)

Tres personas han resultado heridas leves en una pelea multitudinaria en la madrugada de este domingo en la localidad toledana de Alcaudete de la Jara.

En concreto, una mujer de 20 años y un hombre de 43 años han tenido que ser trasladados por una ambulancia al Hospital de Talavera de la Reina. Además, el médico de urgencias ha tenido que atender a un hombre de 59 años in situ.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, ha ocurrido a las 5.19 horas de la mañana en la plaza Regiones de España del municipio que celebra este fin de semana sus fiestas patronales.

Hasta el lugar también se han desplazado agentes de la Guardia Civil.