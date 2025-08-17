Detenido en Cuenca un conductor que transportaba cocaína en su coche: intentó huir a pie tras ser interceptado

Un conductor ha sido detenido en Cuenca tras circular en su vehículo con cinco gramos de cocaína y otros cinco de cocaína rosa, droga comúnmente conocida como tusi. Tras ser interceptado, el varón intentó huir a pie.

Según ha informado la Policía Local de la capital de provincia en sus redes sociales, los hechos ocurrieron durante la madrugada del sábado al domingo, cuando observaron la circulación a gran velocidad del vehículo.

Los agentes se encontraban colaborando con los bomberos en una intervención en la calle de Las Torres, por lo que dieron el alto al conductor. Tras huir a pie, el varón fue detenido horas más tarde.

Ahora se enfrenta a un presunto delito contra la salud pública y otro de resistencia y desobediencia.