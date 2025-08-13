Susto en un edificio en construcción del Hospital de Albacete: una pequeña explosión desata un conato de incendio

Los bomberos de Albacete han tenido que extinguir este miércoles un pequeño conato de incendio en uno de los edificios que se están construyendo dentro del Plan Funcional de Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete.

Ha ocurrido a las 15 horas en la planta baja, en una zona próxima a la fachada exterior del edificio en construcción actual. El incidente se ha resuelto sin daños personales.

Según ha informado la Junta, se ha producido la explosión de unos cartuchos que se usan para las labores de fijación del material aislante, provocando un incendio que ha generado bastante humo.

"El incidente no afectará al proceso de las obras y será investigado en las próximas horas", han expresado.

Por último, han agradecido "la rápida intervención" de los Bomberos, Fuerzas de Seguridad y Servicios de Emergencias.