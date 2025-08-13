Mueren dos bebés prematuros después de que la madre diese a luz inesperadamente en un tren

Dos bebés prematuros han fallecido después de que su madre diese a luz inesperadamente este martes en un tren que viajaba desde el sur de España hacia la estación de Chamartín, en Madrid.

Ante el inminente parto de la mujer, embarazada de 23 semanas, el convoy tuvo que detenerse en la estación de Almuradiel, al sur de la provincia de Ciudad Real.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha a EL ESPAÑOL - EL DIGITAL CLM, el personal ferroviario solicitó asistencia sanitaria a las 20:35 horas de la tarde.

Pese a que una UVI móvil y un helicóptero sanitario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCM) se desplazaron rápidamente hasta la estación de Almuradiel, el primer bebé nació antes de que llegaran los profesionales y falleció en el lugar.

Su hermano gemelo fue alumbrado minutos después y, pese a que fue trasladado en helicóptero sanitario junto a la madre hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real, fuentes del SESCAM han confirmado que también ha fallecido este miércoles sobre las 10 de la mañana.

Las mismas fuentes han informado de que la madre permanece ingresada en estado estable.

Hasta la estación de tren de Almuradiel, además de los sanitarios, también acudieron agentes de la Policía Local de la localidad.