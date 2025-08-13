Detenido un hombre que había instalado un punto de venta de droga en una gasolinera abandonada de Tomelloso

La Guardia Civil ha detenido a un hombre que distribuía droga desde un punto de venta instalado en una gasolinera abandonada de Tomelloso (Ciudad Real).

Los hechos ocurrieron durante el pasado mes de julio, cuando diferentes patrullas de seguridad ciudadana tuvieron conocimiento del punto de venta en las afueras del municipio. Por ello, se dispuso un dispositivo de vigilancia discreta para verificar los hechos.

Tras el registro, se intervinieron varias sustancias estupefacientes como 70 gramos de hachís y cinco gramos de cocaína dispuestas para su venta. Además, hallaron una balanza de precisión, varios envoltorios, recipientes, rollos para envolver, cuchillos impregnados, dos terminales telefónicos y 1780 euros en metálico.

Al instante, se procedió a la detención de la persona que se encontraba en dicho inmueble como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

También se localizaron numerosos efectos como herramientas diversas y efectos electrónicos, que están siendo analizados para conocer su procedencia, ya que podrían haber sido entregados a cambio de dosis de sustancia estupefaciente.

Las diligencias policiales y el detenido han sido puestos a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Tomelloso.