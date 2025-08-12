La Policía pilla in fraganti a un hombre que hizo pintadas con spray en 15 coches y varias fachadas de Daimiel
El varón fue sorprendido por los agentes con varios botes y las manos manchadas de pintura.
La Policía Local de Daimiel (Ciudad Real) ha identificado a un hombre como presunto autor de varios actos vandálicos contra 15 vehículos y algunas fachadas de viviendas, tras ser pillado con dos botes de pintura en spray y las manos manchadas.
Los agentes detectaron la presencia sospechosa del hombre y en su identificación y registro hallaron los sprays. Minutos después, localizaron una quincena de coches y varios inmuebles con pintadas.
Las diligencias y el material incautado fueron entregados a la Guardia Civil, con el objetivo de que la investigación siga su curso.
Más actuaciones
Por otro lado, la Policía ha detenido a un hombre que intentó agredir con un cuchillo de cocina a otra persona en un establecimiento público.
La intervención de clientes evitó que se consumara la agresión y permitió su arresto, quedando el detenido y el arma a disposición de la Guardia Civil.