Grave accidente laboral en Albacete capital: muere un trabajador al quedar atrapado en una máquina

Un hombre de 55 años ha fallecido este martes en Albacete tras quedar atrapado en una máquina. El suceso ha ocurrido mientras trabajaba en una empresa ubicada en el polígono industrial Romica.

El accidente laboral se ha producido a las 12:53 horas en un almacén de hierros y acero situado en la avenida de Suecia de la capital albaceteña, según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha.

El trabajador ha quedado atrapado en una de las máquinas y, aunque sus compañeros han logrado liberarlo, su estado de salud era tan crítico que los profesionales de la UVI Móvil desplazada hasta el lugar no han podido hacer nada para salvar su vida.

También han acudido efectivos de la Guardia Civil para investigar lo ocurrido.