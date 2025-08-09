Herido por asta de toro un hombre durante los encierros de un pueblo de Cuenca
La víctima fue atendida en el lugar y no precisó traslado.
Un hombre, del que se desconocen datos por el momento, ha resultado herido por asta de toro durante los encierros del municipio conquense de Tresjuncos.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el suceso tuvo lugar a la 1.10 horas de la madrugada, durante el evento taurino que estaba celebrándose en la Plaza Mayor de la localidad.
El hombre fue atendido por los servicios sanitarios desplegados y no tuvo que ser trasladado a un centro sanitario, siendo dado de alta en el lugar.
Hasta el lugar también acudieron agentes de la Guardia Civil.