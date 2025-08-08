Sigue la oleada de agresiones en el ámbito sanitario: amenazan al personal de un centro de salud de Tomelloso

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado una nueva agresión en el ámbito sanitario de Castilla-La Mancha. En concreto, han condenado la agresión verbal contra el personal administrativo del centro de salud dos de Tomelloso (Ciudad Real) por parte de un paciente y su esposa.

El sindicato ha lamentado que ya advirtió del riesgo tras la retirada del personal de seguridad, ya que es "el centro de salud de mayor conflictividad de la provincia y el segundo de toda Castilla-La Mancha".

El incidente tuvo lugar el pasado lunes, cuando tuvo que acudir la Guardia Civil ante las amenazas telefónicas y presenciales al personal administrativo del centro. Los responsables eran un paciente y su esposa, contrariados porque su médico no podía atenderlos en esos momentos al estar de vacaciones.

Solo ante la presencia de dos agentes el paciente y su familiar cambiaron el tono y comenzaron a tratar con el debido respeto al personal administrativo.

Oleada de agresiones

En los últimos días se ha producido una oleada de agresiones a personal sanitario y a trabajadores de centros de la misma índole. Como ejemplo, las dos agresiones a sanitarias de centros de salud de Ciudad Real, una de ellas embarazada.

La presidenta de Sanidad de CSIF de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Fernández, ha condenado los hechos y ha reiterado la necesidad de volver a contratar personal de seguridad en el centro de salud de Tomelloso.

"No podemos consentir que se sigan produciendo este tipo de situaciones violentas. Hay que poner fin a estos comportamientos incívicos", ha expresado.

UGT pide protección

Por su parte, UGT Servicios Públicos ha reclamado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que "refuerce la seguridad y la protección de los trabajadores sanitarios" tras las últimas agresiones.

"Hoy por hoy, las medidas puestas en marcha no son suficientes. El Sescam tiene que dar una respuesta contundente y poner en marcha todas las medidas de seguridad que sean necesarias. Son muchos los trabajadores que cada día acuden a sus puestos con miedo y en un clima de inseguridad", ha indicado el responsable de Sanidad del sindicato, Fernando Peiró.

Asimismo, ha alertado que los meses de verano son "más proclives" a este tipo de hechos, ya que los centros y hospitales se encuentran al mínimo de personal. Al respecto, ha recordado que el Sescam anunció "nuevas medidas para garantizar la seguridad de los profesionales y todavía no se han implantado".

Concentración en Ciudad Real

Por su parte, el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real ha convocado una concentración bajo el lema "No me agredas, déjame curarte" el próximo jueves 14 de agosto a las 12 horas frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno.

El objetivo es "denunciar el aumento de agresiones a profesionales sanitarios en la provincia y en todo el país, exigir medidas más eficaces para garantizar la seguridad y concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de respetar a quienes cuidan de la salud".

"Cada ataque a un sanitario es un ataque a todo el sistema de salud. Necesitamos un respaldo unánime de la sociedad, las instituciones y la justicia para erradicar esta lacra", ha afirmado el presidente del colegio, el doctor Manuel Rayo.