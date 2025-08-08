Muere un conductor de 42 años al salirse de un camino con su camión en Segurilla (Toledo)

Un conductor de 42 años ha muerto en un accidente de tráfico al salirse de la vía por la que circulaba con su camión cisterna en el municipio toledano de Segurilla.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 11.02 horas de la mañana de este viernes en el camino de Cervera de la localidad.

El equipo médico, helicóptero y ambulancia desplazados no han podido hacer nada por salvar la vida del conductor.

No obstante, el camión cisterna, que transportaba gasoil, no ha sufrido fugas en el accidente.

Hasta el lugar también se han desplazado bomberos de Talavera de la Reina y agentes de la Guardia Civil.