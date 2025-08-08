El guardia civil arrollado 200 metros en Manzanares ha recibido el alta y el autor del atropello está en prisión

Un agente de la Guardia Civil de Manzanares (Ciudad Real) resultó herido en la tarde del pasado martes tras ser atropellado por un conductor que huía a gran velocidad con un vehículo robado. Está previsto que el ladrón pase a disposición judicial a lo largo de este viernes tras ser detenido y enviado de forma inmediata y provisional a la prisión de Herrera de la Mancha.

Los hechos ocurrieron en la calle Jesús del Perdón del municipio. La Guardia Civil había dispuesto un dispositivo al localizar a un conductor -vecino de Puertollano- con un coche sustraído. Sin embargo, cuando los agentes le dieron el alto, embistió a uno de ellos "arrastrándolo unos 200 metros hasta que colisionó con otro vehículo".

El agente fue trasladado hasta el Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares "con heridas de diferente consideración". Sin embargo, ya ha sido dado de alta y se encuentra en casa "recuperándose".

"No fue tan grave como pudo haber sido", ha confirmado a EL ESPAÑOL – EL DIGITAL CLM el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles de Ciudad Real (AUGC), Ildefonso Gallardo, que ha confirmado que otros dos agentes también resultaron heridos.

Ahora, el detenido se enfrenta a los presuntos delitos de tentativa de homicidio, conducción temeraria, lesiones y contra la seguridad vial.

"Profesión de riesgo"

Ante lo ocurrido, AUGC ha vuelto a reclamar al Gobierno de España la "declaración de profesión de riesgo, por ser de justicia y porque otros cuerpos policiales ya la poseen".

"Con este tipo de casos se demuestra que en nuestras actuaciones ponemos en riesgo nuestra integridad física y nuestra vida", han afirmado.

Asimismo, AUGC Ciudad Real ha confirmado que pondrá sus servicios jurídicos a disposición del agente herido.