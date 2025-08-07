Detenida en Ciudad Real por apuñalar en el abdomen a una joven embarazada que salió a tirar la basura

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a una mujer como presunta autora del apuñalamiento de una joven embarazada. La arrestada, con numerosos antecedentes y politoxicómana, ha ingresado en prisión por orden judicial.

Según ha informado este jueves la Policía Nacional, los hechos ocurrieron una noche a principios de agosto en la calle de Altagracia, cuando la víctima salió de su domicilio para tirar la basura en un contenedor cercano.

En ese momento, una mujer con aspecto "muy desaliñado" se le acercó y le pidió 30 euros. Sin mediar palabra, la agresora sacó una navaja del bolsillo y se abalanzó sobre ella, clavándole el arma blanca en el abdomen.

Quedó ingresada

La joven, que se encuentra en un avanzado estado de gestación, consiguió zafarse y regresar a su casa, desde donde fue trasladada por su marido hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Allí quedó ingresada, aunque la vida del feto no corre peligro.

La investigación policial permitió identificar en pocas horas a la presunta autora del apuñalamiento, que fue arrestada y puesta a disposición judicial como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Tras comparecer ante el juez, se ha decretado su ingreso en prisión provisional.