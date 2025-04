El puertollanense Agustín Escobar, ex-CEO de Siemens España, entre los fallecidos en el accidente de Nueva York

El conocido empresario Agustín Escobar, natural de Puertollano (Ciudad Real) e Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha, es una de las seis personas fallecidas este jueves en Nueva York tras estrellarse un helicóptero turístico en el río Hudson.

Escobar, expresidente y consejero delegado de Siemens España, sobrevolaba Manhattan junto a su esposa, Mercè Camprubí Montal, y sus tres hijos -de 4, 5 y 11 años-, que también perdieron la vida cuando el aparato se precipitó al agua por causas que aún se investigan.

La familia acababa de llegar a Nueva York desde Barcelona esa misma mañana y había reservado un vuelo panorámico de aproximadamente 15 minutos para contemplar la Estatua de la Libertad y los rascacielos desde el aire. Una de las últimas fotografías tomadas antes del despegue muestra a los cinco sonriendo frente al helicóptero. Era el cumpleaños de uno de los jóvenes.

Cayó al agua "como una roca"

El helicóptero, un Bell 206L-4 LongRanger IV operado por New York Helicopter Tours, cayó al río poco después de las 15.00 horas. Testigos presenciales relataron haber visto cómo una de las hélices se desprendía del fuselaje antes de que se precipitara "como una roca" al agua, cerca del barrio de Tribeca.

"Seis almas inocentes han perdido la vida", lamentó la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. La Policía y los equipos de emergencia acudieron al lugar, pero no pudieron salvar a los ocupantes. Según medios de comunicación locales, cuatro fallecieron en el impacto y los otros dos murieron en el hospital.

Aunque a última hora del jueves la Embajada de España en Washington no había confirmado oficialmente su identidad, medios como The New York Times y New York Post revelaron los nombres de las víctimas citando fuentes policiales.

Ahora, las autoridades han iniciado la recuperación del fuselaje hundido y están revisando los registros de mantenimiento del aparato.

Ex-CEO de Siemens España

Agustín Escobar, natural de Puertollano (Ciudad Real), contaba con 25 años de experiencia internacional en el sector de la movilidad y la tecnología. Dirigía Siemens España desde 2022 y también ejercía desde octubre como CEO global de Rail Infrastructure en Siemens Mobility. En su perfil profesional destacaba por haber liderado operaciones en Estados Unidos, Alemania y América Latina.

Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha en 2023, Escobar fue uno de los impulsores decisivos para la llegada de la planta de acero verde de Hydnum Steel a Puertollano.

Su mujer, Mercè Camprubí Montal, también era directiva de Siemens, así como nieta y bisnieta de los expresidentes del Barça Agustí Montal padre e hijo y hermana del excandidato Joan Camprubí.

Condolencias de Page

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado sus condolencias a través de la red social 'X', donde ha expresado su "dolor" por este trágico accidente.

"Agustín es natural de Puertollano y en el año 2023 le nombramos Hijo Predilecto de Castilla-La Mancha. Mis pensamientos están con sus seres queridos en estos duros momentos", ha escrito.

En una comparecencia ante los medios, antes de asistir al ciclo de desayunos de debate 'La industria de la felicidad' en el hotel Eurostars Madrid Tower 5, Page ha vuelto a expresar su "consternación" por estos hechos y ha enviado su cariño a los allegados de Escobar.

"Hoy nos hemos levantado todos, yo particularmente, muy consternados por el accidente de Nueva York. No es porque no estemos ya familiarizados con los desastres, pero esta familia es de mi tierra y eso nos hace estar más cercanos", ha señalado.