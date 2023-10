Un conductor abandona su coche tras estrellarse con fuerza contra una farola en Toledo

Un conductor ha estrellado con fuerza su coche en la madrugada de este sábado en una rotonda de la ciudad de Toledo y después ha abandonado el vehículo y se ha marchado de la zona, presumiblemente sin provocar ningún tipo de heridos o daños personales.

El accidente ha tenido lugar en la glorieta del Salto del Caballo al impactar contra una de las farolas de la rotonda, con un importante golpe que ha dejado destrozada la parte delantera del turismo, tal como se observa en las imágenes facilitadas por los bomberos del Ayuntamiento de Toledo desplazados al lugar del suceso.

El impacto del coche contra la farola provocó un importante riesgo eléctrico que pudo haber traído consecuencias, aunque afortunadamente no hubo que lamentar más daños.

Los bomberos peinaron la zona afectada por el accidente y han informado de que tampoco no ha habido que lamentar heridos. Su sorpresa fue comprobar que el conductor no estaba en la zona y que tampoco aparecieron otros posibles ocupantes, por lo que se da por hecho que no hay daños personales.

Los bomberos han pedido mucha precaución al circular por ese puente de la capital regional.

