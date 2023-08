Varios ayuntamiento de Guadalajara denuncian llevar años "sin un médico en su consultorio"

Los ayuntamientos de varios municipios del norte de la provincia de Guadalajara, ubicados entre las comarcas de La Alcarria y La Sierra, adscritos al centro de salud de Sigüenza, denuncian estar sufriendo deficiencias en materia de prestación del servicio de salud. En algunos de ellos, señalan, "llevan años sin que aparezca un médico por su consultorio".

Por esta razón, los alcaldes de Almadrones, Baides, Castejón de Henares, Huermeces del Cerro, Mandayona, Mirabueno, Villaseca de Henares y Viana de Jadraque han decidido publicar una misiva en la que expresan la "gran preocupación de que a día de hoy no está ocupada la plaza" de un médico, ni saben cuándo sucederá. "Toda la información que nos llega es que eso ocurrirá muy a largo plazo, con la ausencia de un servicio tan elemental como es el de salud para nuestros municipios", explican en la carta firmada por los ocho regidores.

Según ellos, "un centro de salud como este que debería de tener seis titulares y solo hay cinco, de los cuales, la semana pasada dos estaban de vacaciones y uno de baja y de los dos operativos uno dejó la plaza por saturación de trabajo".

De esta forma, quieren hacer público el malestar de todos los vecinos a los que representan afectados por "la situación en la que se encuentra el centro de salud de Sigüenza".

Citando el artículo 14 de la Constitución Española que especifica la igualdad entre españoles, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, los regidores se preguntan por qué otros centros "funcionan bien" y no ocurre lo mismo con el de Sigüenza. En la misma línea, explican que no se están cubriendo las plazas en dicho centro y que no reciben visitas semanales por parte de los profesionales médicos, como sí ocurre en otros centros.

"En muchos días de este periodo estival esta con uno o dos médicos para una población de más de 10.000 personas", indican.

Finalmente, piden recibir una contestación con la mayor brevedad posible por parte de las autoridades competentes y que estas pongan medios para solucionarlo. "Si esto no sucede en corto periodo de tiempo nos movilizaremos de la forma que creamos conveniente para defender los derechos de nuestros vecinos sin miedo alguno a las consecuencias que generen nuestras movilizaciones", apostillan.

