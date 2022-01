Vandalismo en La Roda (Albacete): un banco LGTBI aparece pintado con la bandera de España

Las redes sociales se han hecho eco de la pintada realizada sobre el banco 'LGTBI' de la localidad albaceteña de La Roda, que amaneció el pasado martes pintado de rojo y amarillo, en un intento por tapar la bandera del colectivo con la de España. Un acto vandálico que desde el Ayuntamiento condenan ya que, "además de atentar contra los bienes públicos y generar un perjuicio patrimonial para el Ayuntamiento y la ciudadanía, tiene un componente de delito de odio", ha explicado la concejala de Igualdad, María José Fernández.

"La persona o personas que lo han hecho consideran que sus ideales son mejores que los del resto de la población, es apropiarte de la bandera para tus propias ideas", ha lamentado la edil, que ha asegurado que el incidente no es un reflejo del sentir general del pueblo. "A la gente de La Roda este acto no nos representa, somos un pueblo solidario y, con carácter general, somos gente que entiende que hay igualdad y que hay diversidad y la respeta".

Según ha explicado Fernández, no se esperaban que fueran a producirse unos hechos así, ya que el banco se pintó con la bandera arcoíris hace aproximadamente medio año, con motivo de la conmemoración del día del Orgullo LGTBI. "No esperábamos que lo fuesen a hacer, han pasado ya casi seis meses, no era lógico que pasase algo así".

"No tiene un razonamiento lógico, si quieres un banco de España, por la razón que sea, pídelo al Ayuntamiento y se valorará la opción, pero estos bancos se pintan para dar visibilidad a minorías y a colectivos que han visto mermados sus derechos durante mucho tiempo y que, gracias a las políticas sociales actuales, se están reivindicando", ha añadido la edil, que ha vuelto a incidir en el sentido ideológico del acto.

Volverlo a pintar

"El autor se considera superior al resto de la ciudadanía y no respeta, ni respeta los bienes públicos, ni los ideales que no sean los suyos". Fernández ha asegurado que volverán a pintar el banco, al tiempo que restaurarán el banco morado situado en la Plaza del Ayuntamiento, donde también se han producido actos vandálicos, arrancando los letreros.

"Ponía 'Quiérete libre' y Día Internacional de las Mujeres, y poco a poco le han ido quitando los letreros hasta quedarse prácticamente sin letras, solo con el color morado", ha lamentado, aunque considera que estos actos no tienen tanta carga ideológica, ni tanta intencionalidad como la pintada del banco de La Miliaria.

Pintada que, además, ha resultado en un "intento fallido", ya que la combinación de colores del azul con el rojo ha dado como resultado la bandera republicana.

Desde el Ayuntamiento reiteran la condena a estos actos de odio, que también se dieron durante la segunda semana de la mujer, donde hackearon la jornada organizada con feminista ilustrada. "Pusieron vídeos gritando feministas cabronas, pero tampoco les quisimos dar más repercusión porque al final es lo que quieren, este minuto de gloria", ha señalado la concejala, que espera que para el próximo 28 de junio el banco vuelva a lucir la bandera LGTBI.

