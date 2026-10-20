Imagen de archivo de una mujer realizándose una prueba para diagnosticar cáncer de mama. Quique García EFE

Los tratamientos de radioterapia se duplican en una década: las claves del plan regional para frenar el cáncer

El Gobierno de Castilla-La Mancha pondrá en marcha un nuevo plan contra el cáncer con horizonte 2030, una hoja de ruta para vertebrar las actuaciones regionales frente a la enfermedad.

Esta iniciativa llega después del incremento de los procesos oncológicos en los últimos 10 años, con un aumento de las consultas de un 50 % y de los tratamientos de radioterapia de un 80 %.

El objetivo es dar respuesta a las necesidades asistenciales a través de tres grandes ejes: la prevención y la detección precoz, la medicina de precisión y tecnológica y el refuerzo de la atención humana.

Más cribados

La prevención y la detección temprana se erigen como dos de los puntos clave de la estrategia, con una expansión agresiva de los cribados como principal reto. En concreto, el Gobierno regional pretende ampliar los programas de detección de los cánceres de mama, colon y cérvix.

Además, pondrá en marcha el próximo 1 de enero un nuevo programa de cribado de cáncer de pulmón. Denominado como 'Proyecto Cassandra' y liderado por especialistas del Hospital de Albacete, estará dirigido a fumadores y exfumadores de entre 50 y 75 años con un historial acumulado de entre 20 y 30 paquetes de tabaco al año.

En el ámbito preventivo, también se contempla la promoción de hábitos saludables, con actuaciones para concienciar sobre la buena alimentación, el tabaquismo o la lucha contra la soledad no deseada.

Según el Gobierno regional, el 25 % de la población castellanomanchega tendrá más de 65 años en 2031, con una esperanza de vida de unos 85. Por ello, el cribado y la detección precoz de un cáncer es esencial ante el evidente envejecimiento de la población.

De hecho, el Ejecutivo destaca la labor lograda con los actuales programas de cribado, logrando que la comunidad esté por debajo de la media en cuanto a la mortalidad de los cuatro grandes tumores: mama, colon, cérvix y pulmón.

Jugar en primera división

El nuevo plan contra el cáncer castellanomanchego tiene el objetivo de que la región juegue en la primera división sanitaria y para ello aboga por una apuesta por la tecnología y la inteligencia artificial.

Según el informe presentado por la Junta, la renovación tecnológica pasa por la puesta en funcionamiento de nuevos PET-TAC y PET-RM, para lograr una mayor precisión en el diagnóstico por imagen; mamógrafos con tomosíntesis, para obtener imágenes 3D y detectar el cáncer de mama en fases tempranas; dermatoscopios que detecten de forma precoz el melanoma y el cáncer de piel; y aceleradores lineales para aplicar radioterapia con más eficacia y menor toxicidad.

Además, se contempla la puesta en marcha de redes de trabajo coordinadas centradas en el plano genético, en la decisión de cada tratamiento y en la atención y análisis clínico personalizado de cada paciente.

La estrategia también apuesta por terapias avanzadas, entre ellas las CAR-T, que utilizan linfocitos T del propio paciente modificados para reconocer y atacar las células cancerosas.

Por último, la Inteligencia Artificial se convierte en un terreno a explorar para mejorar el diagnóstico temprano por imagen, desarrollar interconsultas telemáticas y para planificar tratamientos.

Plano humano y población vulnerable

El tercer eje del plan se centra en el plano humano, con el objetivo de reforzar el acompañamiento durante todo el proceso asistencial, con medidas específicas para niños y adolescentes y para personas mayores.

De hecho, se crearán unidades y circuitos de Oncogeriatría, mientras que se hará una apuesta decidida por el derecho al olvido oncológico, para garantizar la normalidad social y financiera de pacientes que ya han superado la enfermedad.

En cuanto a la oncología pediátrica, se desarrollará la red de expertos en Oncohematología Pediátrica y el Comité Regional de Tumores Pediátricos, a la vez que se trabajará por la integración en el Registro Español y se apostará por participar en ensayos clínicos nacionales.

Asimismo, se reforzarán las medidas de apoyo educativo y familiar con planes de reintegración escolar, equipos de atención educativa hospitalaria y sanitaria o el refuerzo de la colaboración con asociaciones.

Recursos para procesos oncológicos

Tal y como ha informado el presidente de Castilla-La Mancha durante el acto conmemorativo con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama que ha tenido lugar en Toledo, la comunidad destinará "la mitad" de todos los recursos sanitarios a la atención oncológica.

"Se trata de un dato para la reflexión, la ilusión y la esperanza", ha asegurado, recordando que actualmente el porcentaje alcanza el 44 %.

"Acercarnos al 50 % de todo un sistema sanitario dedicado al cáncer pone de manifiesto que la sociedad tiene claro que hay un problema, que tiene mil caras, y que está dispuesta a considerar el tratamiento oncológico como una gran prioridad social, política y por tanto fiscal", ha indicado.

Asimismo, ha puesto en valor que desde que arrancaron los cribados para la detección de enfermedades oncológicas "se han podido detectar más de 65.000 casos de forma precoz".

"Cabe suponer que son 65.000 los casos en que hemos contribuido a salvar la vida, siendo el año pasado un total de 5.241 las situaciones en las que el cribado sirvió para identificar alguna dolencia de este tipo", ha sentenciado.