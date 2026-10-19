Castilla-La Mancha ofrecerá a los fumadores y exfumadores de hasta 75 años un cribado de cáncer de pulmón

Castilla-La Mancha pondrá en marcha un nuevo programa de cribado de cáncer de pulmón el próximo 1 de enero de 2027, que estará dirigido a fumadores y exfumadores de entre 50 y 75 años con un historial acumulado de entre 20 y 30 paquetes de tabaco al año.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente regional, Emiliano García-Page, durante el acto conmemorativo del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama celebrado en Toledo minutos después de que un Consejo de Gobierno celebrado de forma extraordinaria haya aprobado el Plan contra el Cáncer Castilla-La Mancha 2026-2030.

La puesta en marcha del nuevo cribado del cáncer de pulmón, denominado 'Proyecto Cassandra', llega después de un proceso de investigación y experimentación desarrollado en Albacete que el propio presidente ha definido como "complejo y difícil", aunque finalmente "exitoso".

Se suma a los de los cánceres de mama, colon y cérvix, por lo que supone ampliar la estrategia de detección temprana de tumores en una comunidad que lleva años desarrollando programas específicos para identificar la enfermedad antes de que avance.

Page ha valorado que, solo el programa de cribado de cáncer de mama, ha permitido detectar de forma precoz 65.000 casos en Castilla-La Mancha, 5.200 de ellos durante el último año.

"Se puede presumir de que se ha salvado la vida al actuar con determinación en el momento oportuno", ha afirmado el presidente autonómico.

El jefe del Ejecutivo regional también ha recordado que, desde 2015, cuando asumió la Presidencia de la Junta, se han puesto en marcha los cribados de cáncer de colon y cérvix.

En el caso del primero, ha asegurado que está ofreciendo "unos resultados equiparables al de mama", pese al importante esfuerzo organizativo y económico que requieren estos programas.

"La vida humana no tiene precio"

"La vida humana no tiene precio", ha resumido Page, que ha defendido la necesidad de mantener la prevención como una prioridad de la política sanitaria.

Durante su intervención, el presidente castellanomanchego ha puesto el foco en el peso creciente que tiene el cáncer en el funcionamiento del sistema sanitario. Actualmente, el 44 % de la actividad asistencial —incluidas consultas, pruebas diagnósticas, tratamientos y gasto farmacéutico— está relacionada con esta enfermedad.

Una proporción que, según ha advertido, aumentará. "El año que viene la mitad del tema sanitario se dedicará al cáncer. Es un dato para la reflexión, pero también para la ilusión y para la esperanza", ha señalado.

"La gente está dispuesta a pagar más impuestos si está destinado a esto", ha afirmado Page, antes de defender que la lucha contra la enfermedad constituye un objetivo compartido por todo el espectro político. "Esto que estamos diciendo es un ejemplo claro de lo que podríamos entender desde la izquierda más extrema a la derecha más extrema, de lo que es interés general".

El presidente también ha aludido a la solidaridad que despiertan los pacientes oncológicos y a la disposición "abrumadora" de la población a aceptar esperas en la atención sanitaria cuando se trata de priorizar a personas con cáncer.

En este contexto, ha defendido un modelo de salud integral que no se limite a responder a la enfermedad una vez diagnosticada, sino que incorpore también hábitos culturales y sociales que contribuyan a prevenirla. "Prevención, tratamiento, creando cultura y conciencia social", ha resumido.

Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha destacado que el Gobierno regional ha avanzado en la equidad de la atención sanitaria desde la llegada de Page a la Presidencia de Castilla-La Mancha en 2015.

El responsable autonómico ha subrayado que, después de "mucho tiempo y mucha inversión", las cinco provincias cuentan ya con servicios de medicina nuclear y oncología radioterápica, radiofísica y protección radiológica, "algo que no pasaba" anteriormente.

Fernández Sanz ha reivindicado también la capacidad del sistema sanitario regional y de sus profesionales. "Tenemos a los mejores profesionales, una sociedad sana, la comunidad con mayor esperanza de vida", ha asegurado.