Aitor, médico: "Aunque tengas tos, mocos, dolor de garganta y algo de fiebre, no significa que necesites antibióticos"

Con la llegada del frío aumentan las infecciones respiratorias y también las dudas sobre cómo tratarlas. El doctor Aitor Bote, vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Toledo, recuerda que la mayoría de los resfriados y muchas infecciones respiratorias, como la gripe o la covid, están causadas por virus contra los que los antibióticos no funcionan.

"¿Tienes tos, mucosidad, dolor de garganta y algo de fiebre? No significa que necesites un antibiótico", advierte Bote en un vídeo publicado en las redes sociales con el que pide hacer un uso responsable de estos medicamentos y tomarlos únicamente cuando los haya recetado un médico.

El mensaje cobra especial relevancia en esta época del año, cuando el descenso de las temperaturas favorece la circulación de virus respiratorios y los síntomas pueden llevar a pensar que es necesario recurrir a un tratamiento antibiótico.

Sin embargo, los antibióticos no curan las infecciones víricas. Su utilización sin indicación médica no acelera la recuperación y contribuye a un problema de salud pública: las resistencias bacterianas, que reducen la eficacia de estos medicamentos cuando realmente son necesarios.

Ante un resfriado o una infección respiratoria leve, el vocal de Atención Primaria del Colegio de Médicos de Toledo recomienda descansar, mantener una buena hidratación y comer con normalidad. También aconseja tratar síntomas como el malestar o la fiebre cuando sea necesario, siguiendo las indicaciones adecuadas.

La clave, subraya, es permitir que el organismo se recupere sin recurrir a medicamentos que no están indicados para la infección que se padece.

Vigilancia especial

Eso no significa que haya que restar importancia a todos los síntomas. El doctor Bote recuerda que determinados pacientes requieren una vigilancia especial, entre ellos las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), patologías cardíacas, edad avanzada u otras enfermedades crónicas.

En estos casos, es recomendable consultar con el médico para valorar la evolución y prevenir posibles complicaciones.

También hay señales que aconsejan buscar atención sanitaria. La dificultad para respirar, un empeoramiento importante, la deshidratación o una fiebre persistente son motivos para consultar con un profesional médico.

Los antibióticos, solo con receta

El doctor Aitor Bote insiste en que no todas las infecciones respiratorias necesitan el mismo tratamiento y que la decisión de utilizar antibióticos debe quedar en manos de los profesionales sanitarios.

Su uso inadecuado puede favorecer que las bacterias desarrollen resistencias, de modo que medicamentos eficaces hoy dejen de funcionar frente a determinadas infecciones en el futuro.

Por eso, el mensaje del Colegio de Médicos de Toledo es claro ante el aumento de los procesos respiratorios con la llegada del frío: no tomar antibióticos por iniciativa propia ni reutilizar tratamientos de otras ocasiones.

"Recuerda que un antibiótico no cura un virus", concluye Bote, que pide utilizarlos de forma adecuada y exclusivamente cuando hayan sido prescritos por un médico.