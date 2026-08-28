Denuncian la "sobrecarga" de trabajo en los centros sanitarios de Alcázar por la "falta de personal": "La situación es grave"

La Junta de Personal de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha exigido la cobertura del 100 % de las ausencias de profesionales sanitarios y no sanitarios con el objetivo de "evitar la sobrecarga de las plantillas y garantizar una atención segura y de calidad".

En un comunicado han denunciado "la grave situación que atraviesan estos profesionales como consecuencia de la insuficiente política de contratación llevada a cabo desde el verano de 2024".

"Lo que en su momento fue una condición excepcional se ha convertido en lo habitual y hoy, dos años después, seguimos denunciando el mismo problema. La falta de contratación está provocando una sobrecarga laboral cada vez más difícil de sostener. Los profesionales se ven obligados a asumir turnos extraordinarios para mantener la continuidad asistencial, una situación que se prolonga desde hace demasiado tiempo y que repercute directamente en su salud física y mental", ha afirmado.

Además, explican que la presión asistencial continuada "está generando elevados niveles de agotamiento y estrés en las plantillas que repercute directamente en la calidad de los cuidados aplicados a nuestros pacientes".

Matronas y administrativos

Según han denunciado, uno de los ejemplos más preocupantes es el colectivo de matronas, donde la escasez de especialistas está provocando que algunas profesionales tengan que asumir jornadas prolongadas y doblajes de turno para garantizar la cobertura asistencial.

La situación está comprometiendo "el cumplimiento de los descansos mínimos legalmente establecidos y supone un riesgo evidente tanto para la seguridad de los profesionales como para la de las pacientes atendidas".

Asimismo, en Atención Primaria "no se sustituyen a los auxiliares administrativos, obligando a que trabajadores de otros centros tengan que desplazarse a cubrir esos puestos con la consiguiente sobrecarga que esto genera".

Por otro lado, se están denegando solicitudes de reducción de jornada por cuidado de menores, por lo que "el malestar va en aumento ante la dificultad de compatibilizar la vida profesional y las responsabilidades familiares".

Medidas "urgentes y eficaces"

Por todo ello, la Junta de Personal de la GAI de Alcázar de San Juan exige "medidas urgentes y eficaces para revertir esta situación".

"Es necesario reforzar las plantillas, cubrir todas las ausencias, garantizar el respeto a los tiempos de descanso y facilitar el ejercicio de los derechos de conciliación de los trabajadores. La sanidad pública no puede sostenerse a costa del sobreesfuerzo permanente de sus profesionales", ha afirmado.

Por último, ha indicado que "cuidar a quienes cuidan es una obligación de las administraciones sanitarias y una condición indispensable para ofrecer una atención segura, digna y de calidad a la ciudadanía".