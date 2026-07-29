Castilla-La Mancha moviliza más de medio millón de euros para dos centros de salud en el corredor del Henares

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha licitado por más de 512.000 euros la redacción de los proyectos, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud para la reforma y ampliación del consultorio de Alovera y la construcción de un nuevo centro de salud en Torrejón del Rey.

La consejera portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, ha explicado que ambas actuaciones permitirán reforzar la atención sanitaria en el corredor del Henares, una de las zonas de Castilla-La Mancha que mayor crecimiento demográfico registra.

"La sanidad tiene que estar allí donde se encuentra la ciudadanía", ha señalado Padilla, quien ha defendido la necesidad de planificar las infraestructuras públicas con antelación y "no esperar a que una necesidad se convierta en un problema".

Alovera amplía su centro de salud

En Alovera, el Gobierno regional reformará y ampliará el actual consultorio local para convertirlo en un centro de salud que atenderá también al municipio de Quer y permitirá crear una nueva Zona Básica de Salud.

Según ha desvelado Padilla, el nuevo recurso incorporará un Punto de Atención Continuada (PAC) y contará con nueve consultas de Medicina Familiar y Comunitaria, nueve de Enfermería, tres de Pediatría y otras tres de Enfermería Pediátrica.

El proyecto también contempla la mejora de los espacios destinados a salud bucodental, fisioterapia y trabajo social, así como la incorporación de una consulta de matrona.

Un nuevo centro para Torrejón del Rey

Por su parte, el nuevo centro de salud de Torrejón del Rey dará cobertura también a Galápagos, Valdeaveruelo y Las Castillas, dentro de un área que ya supera las 6.400 tarjetas sanitarias.

Además, las previsiones del Gobierno regional apuntan, según ha puntualizado Padilla, a que la demanda asistencial seguirá creciendo durante los próximos años como consecuencia del incremento de población que experimenta esta zona de Guadalajara.

El edificio dispondrá de tres consultas de Medicina Familiar y Comunitaria y tres de Enfermería, además de un área específica de Pediatría con consultas de Pediatría y Enfermería Pediátrica. También incluirá una consulta de matrona, un despacho de trabajo social, un área de salud bucodental, una zona de extracciones y un área de rehabilitación.